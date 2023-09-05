الندوة العالمية: السعودية رائدة العمل الإنساني والخيري لشعوب العالم

وأشادت الندوة العالمية، مع هذه المناسبة، بتاريخ المملكة الشامخ والفريد في هذا المجال؛ حيث تلعب المملكة العربية السعودية دورًا مهمًّا ومرموقًا في العمل الخيري على المستوى العالمي، وهي من الدول البارزة في تقديم المساعدات الإنسانية والخيرية في العالم؛ حيث تعزّز الحكومةُ السعودية العديدَ من المبادرات والبرامج الخيرية، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي؛ بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للأفراد والمجتمعات المحتاجة في مختلف المجالات؛ مثل رعاية الأيتام، وتوفير المساعدات الطبية، وبناء المدارس والمستشفيات، وتوفير المساعدات الغذائية والإغاثية.