"رئيس جامعة الملك خالد" يرفع التهنئةَ للقيادة الرشيدة والشعب السعودي بعيد الفطر

رفع رئيسُ جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات الجامعة؛ التهنئةَ إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، وإلى سموّ ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 1444هـ.