"رئيس جامعة الملك خالد" يرفع التهنئةَ للقيادة الرشيدة والشعب السعودي بعيد الفطر

رفع رئيسُ جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات الجامعة؛ التهنئةَ إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، وإلى سموّ ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 1444هـ.
وأكّد السلمي أننا نعيش هذه المناسبة السعيدة وبلادنا الغالية تشهد، ولله الحمد، ازدهارًا وتقدُّمًا في مختلف المجالات، ومعدلات النمو والتطور تسجّل أعلى مستوياتها في ظلّ الرؤية الوطنية الطموحة رؤية المملكة 2030.
وسأل السلمي، الله، عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة على بلادنا وهي تنعم بالأمن والأمان، وتواصل ريادتها على مستوى العالم قائدةً للتنمية المستدامة وراعيةً للأمن والسلام.
وهنّأ السلمي الشعب السعودي والأمة الإسلامية بهذه المناسبة، داعيًا الله تعالى أن يعيدها على الجميع باليُمن والبركات، وأن يهيّئ الخيرَ لجميع بلدان المسلمين والعالم.