224 مدرسة ثانوية "بنين" و"بنات" تطلق مبادرة "نبيه" بمكة المكرمة

وانطلقت المبادرة في 100 مدرسة ثانوية للبنين، ستنفذ فيها 400 ورشة، و124 مدرسة للمرحلة الثانوية "بنات"، تستفيد منها بجميع المراحل الخمسة 43957 طالبة، تبدأ في المرحلة الأولى 8800 طالبة. وتستهدف بنسبة 20% من طلاب وطالبات مكة المكرمة في كل مرحلة من مراحل المبادرة.