224 مدرسة ثانوية "بنين" و"بنات" تطلق مبادرة "نبيه" بمكة المكرمة

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد، مبادرة "نبيه" للتعليم العام، من خلال تنظيم ورش توعوية لتعزيز مهارات التفكير الناقد لدى الطلاب وتعريفهم بأساليب الرفض وتدريبهم على المهارات الحياتية وتعزيزها لديهم.
جاء ذلك ضمن استراتيجية وزارة التعليم التي تتواءم مع برنامج تنمية القدرات البشرية، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات.
وتستهدف المبادرة طلاب وطالبات المرحلة الثانوية، لرفع الوعي لدى الطلاب بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية وأساليب إغرائهم بالمخدرات، والمساهمة في التحصين والحماية من الوقوع في تعاطي المخدرات بين الطلاب والطالبات.
وانطلقت المبادرة في 100 مدرسة ثانوية للبنين، ستنفذ فيها 400 ورشة، و124 مدرسة للمرحلة الثانوية "بنات"، تستفيد منها بجميع المراحل الخمسة 43957 طالبة، تبدأ في المرحلة الأولى 8800 طالبة. وتستهدف بنسبة 20% من طلاب وطالبات مكة المكرمة في كل مرحلة من مراحل المبادرة.
يذكر أن مبادرة "نبيه" تنطلق من أهمية تعزيز القيم والمهارات لدى الطلبة وإكسابهم مهارات السلوك التوكيدي والاتصال ومهارات التفكير الناقد، بما يعينهم على مواجهة المشكلات وحماية أنفسهم من المخاطر التي قد يتعرضون لها وتأهيلهم لخدمة وطنهم ومجتمعهم وتحقيق طموحاتهم وفق رؤية المملكة 2030.