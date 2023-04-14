أمين غرفة جازان: مبادرة ولي العهد بإطلاق 4 مناطق اقتصادية ستكون انتعاشة لجذب الاستثمارات

وأردف أمين عام غرفة جازان: إطلاق منطقة اقتصادية خاصة في جازان سيؤدي الى تحفيز كافة الأنشطة الاقتصادية بالمنطقة واستغلال المزايا النسبية بها من خامات وموارد بشرية وموقع استراتيجي، وفي مقدمتها الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمات اللوجستية، لا سيما مع إدراج المنطقة ضمن الخريطة اللوجستية للمملكة لما تتميز به من وجود ميناءين كبيرين بها على ساحل البحر الأحمر، وحدودها مع جمهورية اليمن، وإطلالها على دول القرن والشرق الأفريقي.