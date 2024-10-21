بالصور.. فرع "الصحة" بالطائف يطلق حملة نسائية للتبرع بالدم

كما تُسهم هذه الحملات في سد احتياج بنوك الدم، وإنقاذ حياة المرضى والمصابين، كما تهدف إلى تعزيز المبادرات الإنسانية التي تسهم في إنقاذ حياة البشر، وتفعيل الشراكات المجتمعية وتبني الأنشطة الخيرية والاجتماعية.