بالصور.. فرع "الصحة" بالطائف يطلق حملة نسائية للتبرع بالدم

أطلق فرع وزارة الصحة، ممثلاً في بنك الدم المساند، حملة نسائية للتبرع بالدم في مجمع تيرا مول، وجامعة الطائف - شطر الطالبات -، وتستمر لمدة سبعة أيام، وذلك بالتعاون مع إدارة التطوع الصحي.
وتهدف هذه الحملة للتحفيز إلى التبرع بالدم والمشاركة الإنسانية، ونشر ثقافة التبرع بالدم بين سيدات المجتمع، والمحافظة على الصحة العامة.
كما تُسهم هذه الحملات في سد احتياج بنوك الدم، وإنقاذ حياة المرضى والمصابين، كما تهدف إلى تعزيز المبادرات الإنسانية التي تسهم في إنقاذ حياة البشر، وتفعيل الشراكات المجتمعية وتبني الأنشطة الخيرية والاجتماعية.
وذكر لـ"سبق" المتحدث الرسمي لفرع وزارة الصحة بمحافظة الطائف، وليد الثقفي، أنه في كل عملية تبرع بالدم يمكن أن يتم إنقاذ حياة ثلاثة مرضى أو مصابين.