"معهد الأئمة والخطباء" يقيم برنامجاً علمياً لمنسوبي المساجد بمحافظتي شقراء ومرات

بعد ذلك، تحدث الشيخ محمد بن رمزان الهاجري عن خطر الجماعات والحزبيات والمبتدعة على المجتمعات الإسلامية مثل جماعة التبليغ والإخوان والسرورية وغيرها من جماعات التكفيريين والإرهابيين، كما بيّن ما يجب أن يكون عليه المسلم من السمع والطاعة لولاة الأمر ووجوب الدعاء لهم وثمرة ذلك.