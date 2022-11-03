"معهد الأئمة والخطباء" يقيم برنامجاً علمياً لمنسوبي المساجد بمحافظتي شقراء ومرات

أقام معهد الأئمة والخطباء بوزارة الشؤون الإسلامية وبالتعاون مع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة شقراء، اليوم الخميس، البرنامج العلمي (الانتماء الوطني والتحذير من الحزبيات، مفهوم السمع والطاعة، واجبات ومسؤوليات تجاه المجتمع) لمنسوبي المساجد بالمحافظة الأئمة والمؤذنين والخطباء والمراقبين والمراقبات، وذلك في قاعة التدريب الإداري لإدارة التعليم بمحافظة شقراء.
وتفصيلاً، افتتح اللقاء الشيخ عيسى كاملي مدير معهد الأئمة والخطباء، ثم تناول الشيخ عبدالرحمن السويلم مساعد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض موضوع الأئمة والخطباء والمؤذنين وبيّن عملهم تجاه بيوت الله وما ينبغي عليهم القيام به وما يجب على كل مراقب ومراقبة.
بعد ذلك، تحدث الشيخ محمد بن رمزان الهاجري عن خطر الجماعات والحزبيات والمبتدعة على المجتمعات الإسلامية مثل جماعة التبليغ والإخوان والسرورية وغيرها من جماعات التكفيريين والإرهابيين، كما بيّن ما يجب أن يكون عليه المسلم من السمع والطاعة لولاة الأمر ووجوب الدعاء لهم وثمرة ذلك.
وختم اللقاء الشيخ عيسى كاملي بالشكر لوزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ وبالشكر لإدارة المساجد على حسن الاستقبال وتنظيم اللقاء وشكر جميع الحضور داعياً الله تعالى أن يحفظ هذه البلاد وولاة أمرها وأن يوفق الجميع لكل ما فيه الخير.
يذكر أن اللقاء لاقى إقبالاً كبيراً، حيث حضره منسوبو إدارة المساجد في كل من محافظة شقراء ومحافظة مرات ومنسوبو المساجد والمراقبون والمراقبات.