150 طالبًا ينهون 200 ساعة تدريبية وترفيهية بنادي" عطاء تنمية الأفلاج"

انهى أكثر من 150 طالبًا بالمرحلتين الابتدائية والمتوسطة بنادي عطاء في جمعية تنمية الأفلاج نحو 200 ساعة تدريبية وترفيهية وتثقيفية.
وكان نادي عطاء بجمعية تنمية الأفلاج قد شرع مطلع هذا العام تنفيذ برامج متنوعة في ثلاثة مسارات "تقني وصحي وأمني" لطلاب النادي.
وتضمنت الـ 200 ساعة تدريبية التعرف على الجرائم المعلوماتية والأمن السيبراني والتثقيف عن مواقع التواصل الاجتماعي.
كما نفذ نادي "عطاء" زيارات ميدانية لتعريف الطلاب عن كثب بجهود الجهات الأمنية ومستشفى الأفلاج العام وما يقدمه من خدمات للمرضى والمراجعين، وشملت برامج النادي التي قدمها لطلابه فقرات رياضية ومسابقات وزيارات ميدانية ودورات تدريبية متنوعة في عددٍ من المجالات التعليمية والتثقيفية.