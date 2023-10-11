150 طالبًا ينهون 200 ساعة تدريبية وترفيهية بنادي" عطاء تنمية الأفلاج"

كما نفذ نادي "عطاء" زيارات ميدانية لتعريف الطلاب عن كثب بجهود الجهات الأمنية ومستشفى الأفلاج العام وما يقدمه من خدمات للمرضى والمراجعين، وشملت برامج النادي التي قدمها لطلابه فقرات رياضية ومسابقات وزيارات ميدانية ودورات تدريبية متنوعة في عددٍ من المجالات التعليمية والتثقيفية.