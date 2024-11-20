محافظ خليص يدشن خدمة الألياف البصرية لتعزيز التحول الرقمي بالمحافظة

دشن محافظ خليص رجاء بن دخيل الله السلمي، صباح اليوم في مقر المحافظة، بمشاركة مدير شركة الاتصالات السعودية بجدة (stc) المهندس أشرف بن أيوب مدني مشروع خدمة أحياء المحافظة بالألياف البصرية (فايبر) الذي اكتمل في أجزاء كبيرة من أحياء غران، والدف، والسلام كمرحلة أولى.
ونوّه المحافظ بجهود شركة الاتصالات السعودية في هذا الشأن، مؤكدًا أهمية استكمال تغطية كامل أحياء المحافظة بهذه الخدمة التي تواكب تطلعات الحكومة -أيدها الله- ورؤية 2030 في تحقيق الريادة في التحول الرقمي وخدمات الإنترنت.
وخلال اللقاء، تم بحث أهمية تعزيز جودة خدمات شبكة الاتصالات في المحافظة ومراكزها.
حضر التدشين عضو المجلس المحلي بالمحافظة فيصل بن نامي السلمي.