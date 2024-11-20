محافظ خليص يدشن خدمة الألياف البصرية لتعزيز التحول الرقمي بالمحافظة

دشن محافظ خليص رجاء بن دخيل الله السلمي، صباح اليوم في مقر المحافظة، بمشاركة مدير شركة الاتصالات السعودية بجدة (stc) المهندس أشرف بن أيوب مدني مشروع خدمة أحياء المحافظة بالألياف البصرية (فايبر) الذي اكتمل في أجزاء كبيرة من أحياء غران، والدف، والسلام كمرحلة أولى.