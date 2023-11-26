"آركو" تبحث مع مجلس التعاون إطلاق دورات تدريبية مشتركة لخدمة العمل الإنساني

واتفق المجتمعون على الاستفادة من المنصات الرقمية التي أنشأتها المنظمة لتسهيل جمع المعلومات وتوثيقها، وأهمية وجود قاعدة معلومات مشتركة، وتنفيذ مشاريع مشتركة للتوثيق مجهزة بأحدث التقنيات، والعمل على تعزيز المعرفة والفهم المشترك في مجالات الصحة والإغاثة والاستجابة للطوارئ، وتنظيم ندوات ومؤتمرات دورية تجمع بين الخبراء والمهتمين في مجال المعلومات والدراسات مما يعزز التبادل الحيوي للأفكار والخبرات، وتبادل الخبرات بين الكوادر الفنية والإدارية؛ مما يعزز التفاهم المتبادل ويسهم في تحسين الكفاءات، وتطوير نظام متكامل لإدارة المعلومات والتوثيق يتيح للجانبين مشاركة البيانات بشكل آمن وفعال.