"آركو" تبحث مع مجلس التعاون إطلاق دورات تدريبية مشتركة لخدمة العمل الإنساني

بحث الاجتماع التنسيقي ما بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" في مقر الأمانة العامة للمنظمة، سبل تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين أمانتي مجلس التعاون والمنظمة العربية.
وأكد وفد الأمانة العامة للمجلس أهمية الاستفادة من مراكز المنظمة في خدمة العمل الإنساني بدول المجلس، ودعم التنسيق المشترك بين الطرفين في هذا الشأن، وتوافقت آراء المجتمعين على أهمية إطلاق دورات تدريبية مشتركة بين الطرفين لخدمة العمل الإنساني في دول المنطقة العربية، والتركيز على التدريب الميداني؛ لأهميته في إكساب المهارات اللازمة لتطوير العمل الإنساني.
وأكد الطرفان أهمية العمل على إصدار ميثاق الإعلام الإنساني في الهيئات والجمعيات الوطنية، وحث الهيئات والجمعيات الوطنية بدول المجلس على الاستفادة من الورش والبرامج التدريبية المقدمة من "آركو"، والعمل على تعزيز الشراكة بين الهيئات والجمعيات الوطنية الخليجية والمنظمة العربية للاستفادة من المركز العربي للاستعداد للكوارث ومركز الاستشارات والتدريب والتطوع والمركز العربي للقانون الدولي الإنساني ومركز المعلومات والدراسات والتوثيق والإعلام الإنساني، وإطلاق ورش عمل مشتركة بين الفرق الفنية والمتخصصين في المجلس والمنظمة، وإطلاق برامج تدريب مشتركة تستهدف تطوير المهارات والخبرات في مجالات البحث والتوثيق.
واتفق المجتمعون على الاستفادة من المنصات الرقمية التي أنشأتها المنظمة لتسهيل جمع المعلومات وتوثيقها، وأهمية وجود قاعدة معلومات مشتركة، وتنفيذ مشاريع مشتركة للتوثيق مجهزة بأحدث التقنيات، والعمل على تعزيز المعرفة والفهم المشترك في مجالات الصحة والإغاثة والاستجابة للطوارئ، وتنظيم ندوات ومؤتمرات دورية تجمع بين الخبراء والمهتمين في مجال المعلومات والدراسات مما يعزز التبادل الحيوي للأفكار والخبرات، وتبادل الخبرات بين الكوادر الفنية والإدارية؛ مما يعزز التفاهم المتبادل ويسهم في تحسين الكفاءات، وتطوير نظام متكامل لإدارة المعلومات والتوثيق يتيح للجانبين مشاركة البيانات بشكل آمن وفعال.
وطرحت في الاجتماع أفكار لتوثيق المساعدات الإنسانية المقدمة من قبل الجمعيات الوطنية المانحة في دول الخليج؛ منها إنشاء منصة إلكترونية لتسجيل وتوثيق المساعدات الإنسانية، وإطلاق نظام تصنيف للمساعدات يسهل للمستفيدين البحث وفلترة المساعدات، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتقديم توصيات لتحسين توزيع المساعدات بشكل أكثر فعالية، وإطلاق منصة الدعم النفسي، وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الطرفين في مجال العمل الإنساني، ودعم جهود المنظمة في هذا الشأن.
وكان مستشار الأمين العام للمنظمة الدكتور عبدالله الهزاع قد رحب بوفد الأمانة العامة لمجلس التعاون، وأكد أهمية هذا الاجتماع التنسيقي لتفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الطرفين، مشيراً إلى أهمية التنسيق المشترك بين المنظمة والمجلس في تخفيف معاناة الإنسان العربي بسبب الأزمات والكوارث.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد النادي المشرف على المركز العربي للقانون الدولي الإنساني مذكرة التفاهم التي تهدف لتطوير وتعزيز التعاون والشراكة بين الطرفين في مجال العمل الإنساني وتقديم المساعدات الإغاثية في حال الأزمات على مستوى منطقة الخليج العربي.
وعقب ذلك تم استعراض الفرص التدريبية المتاحة في مراكز وادارات المنظمة، وأبدى وفد الأمانة العامة لمجلس التعاون استعداده للمساهمة مع المركز العربي للاستعداد للكوارث في التصدي للكوارث، والتعاون مع مركز الاستشارات والتدريب والتطوع في إطلاق حقائب تدريبية مشتركة من أجل تنمية قدرات متطوعي ومنسوبي الجمعيات الوطنية في المنطقة العربية.