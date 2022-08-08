"صحة عسير" تُكَرّم عددًا من كوادرها الطبية والإدارية المتميزة

كرّم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري بمكتبه، صباح اليوم، عددًا من منسوبي "صحة عسير"؛ تقديرًا لتميزهم في أداء أعمالهم بكل كفاءة واقتدار؛ مما انعكس إيجابيًّا على تطوير وتحسين الخدمات الصحية بالمنطقة.