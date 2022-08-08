"صحة عسير" تُكَرّم عددًا من كوادرها الطبية والإدارية المتميزة

كرّم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري بمكتبه، صباح اليوم، عددًا من منسوبي "صحة عسير"؛ تقديرًا لتميزهم في أداء أعمالهم بكل كفاءة واقتدار؛ مما انعكس إيجابيًّا على تطوير وتحسين الخدمات الصحية بالمنطقة.
وشَمِلَ التكريم فريق العمل بمركز الاتصال التفاعلي 937 بالمديرية، و18 مركزًا صحيًّا و3 مستشفيات و4 منشآت صحية.
وتم تكريم بعض منسوبي إدارة تجربة المريض؛ نظير تحسن نسبة رضا متلقي الخدمة، وهو ما شَمِلَ بعضًا من القطاعات والمستشفيات.
وأثنى المدير العام على جهود المكرمين وعطائهم المتميز؛ مما أسهم في الحصول على شهادات الاعتماد؛ مؤكدًا استمرارية الحرص على التطوير والمحافظة على معايير الجودة؛ لتقديم أرقى الخدمات للمستفيدين، وتمنى لهم دوام التوفيق والسداد.