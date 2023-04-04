"محافظ شرورة" ومدير "إسلامية نجران" يفتتحان عددًا من الجوامع بالمحافظة

وأكد الدكتور العصيمي، أن افتتاح هذه المساجد يأتي في هذا الشهر المبارك تنفيذًا لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، القائمة على حرص ولاة الأمر -حفظهم الله- على إعمار بيوت الله وتوفير احتياجات المواطنين والمقيمين؛ مشيرًا إلى تجهيزها بالمصاحف الشريفة وتعيين الأئمة والمؤذنين لإقامة شعائر الله.