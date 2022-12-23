مجانًا.. "جولة سواعد" تنطلق في 5 محافظات بالشرقية لصيانة أجهزة المعاقين

وأكد "الهاجري" أن هذه الجولة جاءت مواكبةً لليوم العالمي للإعاقة، ونتيجة لاحتياج العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة في المحافظات البعيدة؛ في ظل عدم توفر ورش متخصصة، كما تهدف الجولة للتعريف بالجمعية وخدماتها، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة التطوع في مجال الإعاقة من خلال إشراك موظفي شركة "سبكيم" الراعي الحصري للجولة في أعمال الصيانة وتقديم الخدمة للمستفيدين.