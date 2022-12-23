مجانًا.. "جولة سواعد" تنطلق في 5 محافظات بالشرقية لصيانة أجهزة المعاقين

دشّنت جمعية سواعد للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية، مبادرة "جولة سواعد"، برعاية مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالرحمن المقبل؛ حيث تهدف المبادرة إلى صيانة الكراسي المتحركة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وكبار السن مجانًا في عدد من محافظات المنطقة الشرقية عبر فريق فني مختص للصيانة من الجمعية.
وأوضح المدير التنفيذي لجمعية سواعد للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية خالد الهاجري، أن جولة سواعد ستكون في محافظات القطيف والجبيل والخفجي والنعيرية وحفر الباطن؛ حيث ستقطع الجولة مسافة 1350 كيلومتر.
وأكد "الهاجري" أن هذه الجولة جاءت مواكبةً لليوم العالمي للإعاقة، ونتيجة لاحتياج العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة في المحافظات البعيدة؛ في ظل عدم توفر ورش متخصصة، كما تهدف الجولة للتعريف بالجمعية وخدماتها، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة التطوع في مجال الإعاقة من خلال إشراك موظفي شركة "سبكيم" الراعي الحصري للجولة في أعمال الصيانة وتقديم الخدمة للمستفيدين.