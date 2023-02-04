المدينة المنورة.. تدشين عيادات جمعية زارعي القوقعة "أسمعك"

دشن مدير عام تعليم المدينة المنورة ناصر بن عبدالله العبدالكريم، الأربعاء الماضي، عيادات جمعية زارعي القوقعة "أسمعك"، بمدينة طيبة التعليمية للتربية الخاصة.
جاء ذلك بحضور مدير مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة اللواء الدكتور أحمد البريدي، ومدير تجمع المدينة المنورة الصحي بالإنابة الدكتور عماد سلامة، ورئيس مجلس إدارة جمعية "أسمعك" الرئيس التنفيذي لمدينة طيبة للتربية الخاصة فهد الإمام.
وقال مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر بن عبدالله العبدالكريم، في افتتاح الحفل: أتحفتنا جمعية "أسمعك" بهذا المنجز الكبير؛ بافتتاح أربع عيادات، وتأهيل وتدريب أبنائنا من زارعي القوقعة، وتكفلها بتأهيل وتدريب الأخصائيين والأخصائيات، مقدمًا الشكر والتقدير والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين والحكومة الرشيدة على الدعم المتواصل والحرص على تفعيل دور الشراكات لخدمة القطاع التعليمي.
وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية "أسمعك" نايف بن عوض الوسمي، أن هذه العيادات تهدف إلى تقديم خدمات التأهيل السمعي واللغوي والأكاديمي لزارعي القوقعة بمنطقة المدينة المنورة والمحولين من الجمعية؛ للمساهمة في تحقيق الأهداف المجتمعية في مسارات مجال التأهيل اللفظي والسلوكي.
وأشار "الوسمي" إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية الجمعية في الإسهام بتوفير خدمات التأهيل لزارعي القوقعة على أعلى مستوى؛ موضحًا أنه يُعد من أولويات جمعية "أسمعك"، في مجال خدمة العمل الخيري والمجتمعي.
ولفت إلى أن الجمعية لديها عيادات تأهيل في الرياض ومكة المكرمة ومنطقة الجوف؛ لتنضم لها عيادات التأهيل في المدينة المنورة، معربًا عن تطلعه لمزيد من الشراكات الهادفة؛ لدعم وتقوية العمل الخيري بين شركائنا لتغطي خدمات تأهيل زارعي القوقعة في جميع مناطق المملكة؛ مؤكدًا أن هذا التعاون يُعد رافدًا ودعمًا قويًّا لتطوير القطاع الخيري، وتحقيق رسالة وأهداف الجمعية في ظل رؤية المملكة 2030.
وتابع "الوسمي" قائلًا: استطاعت جمعية زارعي القوقعة "أسمعك" رغم عمرها القصير، تحدي العقبات كأول كيان يجمع زارعي القوقعة تحت مظلة واحدة، عبر العديد من المبادرات الخاصة؛ حيث دشنت أربع عيادات متخصصة في المدينة المنورة؛ لتأهيل زارعي القوقعة في المنطقة، بشراكة مع مدينة طيبة التعليمية للتربية الخاصة، وبدعم من شركتي "كوكلير" و"عبدالرحمن القصيبي".
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمدينة طيبة للتربية الخاصة بالمدينة المنورة فهد الإمام: تتضمن التوجيهات الاستراتيجية لمدينة طيبة، الإسهام في توفير خدمات تأهيل الأطفال على أعلى مستوى؛ موضحًا أن مثل هذه الشراكات هو تميز يضاف لمدينة طيبة التعليمية للتربية الخاصة.