المدينة المنورة.. تدشين عيادات جمعية زارعي القوقعة "أسمعك"

ولفت إلى أن الجمعية لديها عيادات تأهيل في الرياض ومكة المكرمة ومنطقة الجوف؛ لتنضم لها عيادات التأهيل في المدينة المنورة، معربًا عن تطلعه لمزيد من الشراكات الهادفة؛ لدعم وتقوية العمل الخيري بين شركائنا لتغطي خدمات تأهيل زارعي القوقعة في جميع مناطق المملكة؛ مؤكدًا أن هذا التعاون يُعد رافدًا ودعمًا قويًّا لتطوير القطاع الخيري، وتحقيق رسالة وأهداف الجمعية في ظل رؤية المملكة 2030.