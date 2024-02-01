"بيان" لتحفيظ القرآن بالمشعلية تكرّم 6 حافظات من الأمهات والمتعلمات

وأشار “الهمامي” إلى أنه نال شرف حفظ القرآن الكريم كاملاً في الجمعية 249 حافظًا وحافظة، موضحًا أن الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمشعلية تخدم ما يقارب 2000 طالب وطالبة من جميع الفئات.