"العمري" إلى المرتبة 11 بفرع وزارة النقل بـ"الخرمة"

يذكر أن المهندس "العمري" يُعدُّ من القيادات الشابة الصاعدة والمتمكنة؛ حيث سبق له العمل مديرًا لفرع الوزارة بمحافظة ضبا، ثم مديرًا لفرع الوزارة بمحافظة بيشة، إلى أن باشر العمل مديرًا لفرع الوزارة بمحافظة الخرمة، العام الماضي.