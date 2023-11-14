"العمري" إلى المرتبة 11 بفرع وزارة النقل بـ"الخرمة"

أصدر وزيرُ النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، اليوم الثلاثاء، قرارًا بترقية مدير فرع الوزارة بمحافظة الخرمة المهندس عبدالله بن ظافر العمري، إلى المرتبة الحادية عشرة.
ومن جانبه قال المهندس "العمري": إن الترقية ستكون، بإذن الله تعالى، حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن والمواطن، معربًا عن خالص شكره وتقديره للوزير على هذه الثقة.
يذكر أن المهندس "العمري" يُعدُّ من القيادات الشابة الصاعدة والمتمكنة؛ حيث سبق له العمل مديرًا لفرع الوزارة بمحافظة ضبا، ثم مديرًا لفرع الوزارة بمحافظة بيشة، إلى أن باشر العمل مديرًا لفرع الوزارة بمحافظة الخرمة، العام الماضي.