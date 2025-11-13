بالصور .. أمين الطائف يطلق فعالية "حديقة الحي" في متنفس الشجرة بشهار

يأتي ذلك ضمن جهود الأمانة لتعزيز الترابط الاجتماعي، وتحويل حدائق الأحياء السكنية الى بيئة تفاعلية جاذبة لدعم المواهب والأسر المنتجة وروّاد الأعمال، حيث تسعى الأمانة إلى دعم المشاركة المجتمعية في هذه الفعالية وتعزيز الاستدامة بما يحقق صحة ورفاهية السكان، والارتقاء بجودة الحياة. وتعزيز البعد الإنساني في حدائق الأحياء، وتقوية الروابط الاجتماعية في بيئة نوعية مساعدة بما يفعل لتنمية حضرية وبيئية نشطة، وتواكب هذه المبادرة الجديدة جهود الوزارة لتطوير الحدائق والتدخلات الحضرية في المناطق السكنية، لتحسين جودة الحياة.