بالصور .. أمين الطائف يطلق فعالية "حديقة الحي" في متنفس الشجرة بشهار

قام امين محافظة الطائف المهندس عبد الله بن خميّس الزايدي بإطلاق فعالية "حديقة الحي"، وذلك في حديقة الشجرة بحي شهار، بحضور أهالي الحي ومشاركة الأسر المنتجة والباعة الجائلين ومراكز الأحياء ومجمع تيرا مول.
يأتي ذلك ضمن جهود الأمانة لتعزيز الترابط الاجتماعي، وتحويل حدائق الأحياء السكنية الى بيئة تفاعلية جاذبة لدعم المواهب والأسر المنتجة وروّاد الأعمال، حيث تسعى الأمانة إلى دعم المشاركة المجتمعية في هذه الفعالية وتعزيز الاستدامة بما يحقق صحة ورفاهية السكان، والارتقاء بجودة الحياة. وتعزيز البعد الإنساني في حدائق الأحياء، وتقوية الروابط الاجتماعية في بيئة نوعية مساعدة بما يفعل لتنمية حضرية وبيئية نشطة، وتواكب هذه المبادرة الجديدة جهود الوزارة لتطوير الحدائق والتدخلات الحضرية في المناطق السكنية، لتحسين جودة الحياة.
ونوه أهالي حي شهار بإطلاق هذه الفعالية التي تمنحهم فرصة الاستمتاع بأماكن خضراء ومساحات مفتوحة داعمة للترابط الاجتماعي، كما أشادت الأسر المنتجة بهذه الفعالية التي تفتح لهم منافذ تسويقية لمنتجاتهم، وجاءت مشاركة مراكز الأحياء ومجمع تيرا مول معززة للتفاعل الإيجابي مع المجتمع، بينما ساندت الأمانة جهود تطوير الخدمات المقدمة بحديقة الحي لجعلها وجهة عائلية ممتعة تجمع بين الترفيه والدعم المجتمعي، وتوفير مساحات للأسر المنتجة لعرض منتجاتها، وإيجاد فرص لتجمعات حيوية في الحي ومجتمعات أكثر ازدهارًا.