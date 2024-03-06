نائب أمير تبوك يطلع على أعمال صندوق التنمية العقارية بالمنطقة

استقبل الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، في مكتبه بالإمارة، اليوم، مدير عام فرع صندوق التنمية العقارية بمنطقة تبوك المهندس عبدالعزيز بن مقبل العنزي.
واطلع الأمير خالد، خلال اللقاء، على تقريرٍ مفصّلٍ عن أعمال الصندوق بالمنطقة، وما يقدّم من خدمات وبرامج للمستفيدين بمنطقة تبوك والمحافظات التابعة لها.
وأثنى على جهود جميع العاملين بالصندوق العقاري في المنطقة، وعلى ما يقومون به من أعمالٍ لخدمة وطنهم وأهالي المنطقة، منوّهاً بما يقدّمه صندوق التنمية العقارية في المنطقة من جهودٍ لخدمة الوطن، في ظل دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
من جهته، أعرب المهندس العنزي، عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك، ونائبه، على ما يلقاه فرع صندوق التنمية العقارية بالمنطقة، من دعمهما واهتمامهما لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.