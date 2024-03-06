نائب أمير تبوك يطلع على أعمال صندوق التنمية العقارية بالمنطقة

وأثنى على جهود جميع العاملين بالصندوق العقاري في المنطقة، وعلى ما يقومون به من أعمالٍ لخدمة وطنهم وأهالي المنطقة، منوّهاً بما يقدّمه صندوق التنمية العقارية في المنطقة من جهودٍ لخدمة الوطن، في ظل دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.