"السديس" يقيم إفطارًا لإمامَيْ صلاة التراويح والقيام الجديدَيْن بالمسجد الحرام لشهر رمضان

أقام رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مساء اليوم إفطارًا رمضانيًّا في مكتبه بالمسجد الحرام للإمامَيْن الجديدَيْن، اللذين صدرت الموافقة الكريمة على إمامتهما في صلاة التراويح والقيام بالمسجد الحرام لشهر رمضان المبارك ١٤٤٥، وهما: الشيخ بدر التركي، والشيخ وليد الشمسان.