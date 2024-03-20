"السديس" يقيم إفطارًا لإمامَيْ صلاة التراويح والقيام الجديدَيْن بالمسجد الحرام لشهر رمضان

أقام رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مساء اليوم إفطارًا رمضانيًّا في مكتبه بالمسجد الحرام للإمامَيْن الجديدَيْن، اللذين صدرت الموافقة الكريمة على إمامتهما في صلاة التراويح والقيام بالمسجد الحرام لشهر رمضان المبارك ١٤٤٥، وهما: الشيخ بدر التركي، والشيخ وليد الشمسان.
وأكد رئيس الشؤون الدينية حرص الرئاسة على المُضي في تنفيذ خططها الدينية لتعزيز مكانة أئمة المسجد الحرام؛ لبلوغ المستهدفات الدينية للحرمين عالميًّا، فضلاً عن إثراء تجربة الزائرين والقاصدين دينيًّا خلال شهر رمضان المبارك.
وتخلل الإفطار الرمضاني النقاش وتبادُل وجهات النظر حول ضرورة تعزيز رسالة الحرمين الوسطية للعالم، وتكريس قيم الاعتدال والوسطية.
من جهتهما عبَّر كل من الشيخ بدر التركي والشيخ وليد الشمسان عن شكرهما وتقديرهما على مبادرة رئيس الشؤون الدينية، مؤكدَين حرصهما على بث رسالة الحرمين الوسطية، وتكريس قيم التسامح.