"معين" تُطلق ﻣﺸﺮوع "ﻗﺎدر" لتأهيل مرضى الإدمان

من جهته قال مدير المشروعات بمؤسسة عبد الله الراجحي الخيرية فهد المبرز: إن المشروع يأتي في إطار اتفاقية ثلاثية بين مؤسسة "عبد الله الراجحي" الخيرية وجمعية "معين" وفرع وزارة الموارد البشرية في الرياض، بهدف تأهيل النزلاء وتمكينهم من خلال منهجية محكمة ومقاييس مقننة؛ لرفع جودة الحياة وتمكينهم من العيش في الحياة باستقلالية وجودة أعلى.