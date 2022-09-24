في موسمه الثاني.. برنامج "شباك حكايا" يحتضن أطفال الأفلاج

اختتم نادي حوراء النسائي وفريق صبا التطوعي التابعان لجمعية التنمية الأهلية بالأفلاج برنامج شباك حكايا في موسمه الثاني؛ وذلك بعد أن لاقى الموسم الأول إقبالاً من الجميع.
يُذكر أن برنامج شباك حكايا، الذي يستهدف الأطفال من عمر 6 إلى 10 سنوات، يهدف إلى غرس القيم والمبادئ لديهم عن طريق الحكاية والألعاب الترفيهية في بيئة تربوية جاذبة. وتضمن البرنامج الذي استمر أسبوعين فقرات متنوعة، مثل الحكاية والرسم والمرح، وتعزيز القيم التربوية، مثل النظافة والمشاركة والآداب العامة. واشتمل البرنامج أيضًا على رحلة ترفيهية للأطفال.
ويهتم نادي حوراء وفريق صبا بتقديم البرامج النوعية والاجتماعية لمجتمع محافظة الأفلاج، وتوفير السبل كافة التي تُنمِّي روح المواطنة والآداب العامة.