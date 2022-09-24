في موسمه الثاني.. برنامج "شباك حكايا" يحتضن أطفال الأفلاج

يُذكر أن برنامج شباك حكايا، الذي يستهدف الأطفال من عمر 6 إلى 10 سنوات، يهدف إلى غرس القيم والمبادئ لديهم عن طريق الحكاية والألعاب الترفيهية في بيئة تربوية جاذبة. وتضمن البرنامج الذي استمر أسبوعين فقرات متنوعة، مثل الحكاية والرسم والمرح، وتعزيز القيم التربوية، مثل النظافة والمشاركة والآداب العامة. واشتمل البرنامج أيضًا على رحلة ترفيهية للأطفال.