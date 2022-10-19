شاهد.. محافظ القريات يشارك في حملة غرس الأشجار "سدر وزيتون القريات"

شارك محافظ القريات "عبدالله بن صالح الجاسر"، حملة غرس الأشجار التي ينفذها فريق "سدر وزيتون القريات التطوعي"، بمشاركة عدد كبير من المتطوعين والمتطوعات يتقدمهم رئيس فريق "سدر وزيتون القريات" سطام دحام الملحم وأعضاء الفريق.
وتجول "الجاسر" مع الفريق على الموقع المحدد للحملة، واستمع لشرح مفصّل عن أعمال وأهداف الفريق ومبادراته التي يقدمها بالقريات بمجال الحفاظ على الزراعة وتنميتها، مؤكداً أهمية مثل هذه المبادرات الفاعلة والتي لها الأثر الإيجابي والكبير على البيئة والمدينة والمتطوعين من الشباب والفتيات وعلى المجتمع.
وقدّم رئيس وأعضاء "فريق سدر وزيتون القريات"، شكرهم وسعادتهم لمشاركة محافظ القريات أعمال الفريق وحضوره إحدى مبادارته التي ينفذها والذي يعتبرونه بمثابة الحافز لهم على تقديم المزيد من الأعمال والمبادرات الهادفة وبذل مزيد من الجهد والمساهمة بتحقيق أحد أهداف (رؤية 2030).