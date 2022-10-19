شاهد.. محافظ القريات يشارك في حملة غرس الأشجار "سدر وزيتون القريات"

وتجول "الجاسر" مع الفريق على الموقع المحدد للحملة، واستمع لشرح مفصّل عن أعمال وأهداف الفريق ومبادراته التي يقدمها بالقريات بمجال الحفاظ على الزراعة وتنميتها، مؤكداً أهمية مثل هذه المبادرات الفاعلة والتي لها الأثر الإيجابي والكبير على البيئة والمدينة والمتطوعين من الشباب والفتيات وعلى المجتمع.