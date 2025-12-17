ورشة بجامعة الملك فيصل تعزز قدرات الباحثين في التحليل الإحصائي للعلوم الإنسانية واللغات

وقدّم الورشة، التي أُقيمت عبر منصة "البلاك بورد"، الدكتور محمد سليمان، الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الاجتماعية (شعبة علم النفس)، حيث ركزت على استخدام الأساليب الإحصائية المناسبة في البحث العلمي، بما يسهم في الارتقاء بجودة المخرجات البحثية في مجالي العلوم الإنسانية واللغات.