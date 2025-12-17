ورشة بجامعة الملك فيصل تعزز قدرات الباحثين في التحليل الإحصائي للعلوم الإنسانية واللغات

نظّمت جامعة الملك فيصل، ممثلة في وكالة كلية الآداب للدراسات العليا والبحث العلمي، ورشة عمل بعنوان "التحليل الإحصائي في العلوم الإنسانية واللغات"، وذلك ضمن سلسلة من حلقات مناهج البحث العلمي، بهدف تعزيز قدرات الباحثين وطلبة الدراسات العليا في تحليل البيانات وتفسير النتائج العلمية بصورة منهجية دقيقة.
وقدّم الورشة، التي أُقيمت عبر منصة "البلاك بورد"، الدكتور محمد سليمان، الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الاجتماعية (شعبة علم النفس)، حيث ركزت على استخدام الأساليب الإحصائية المناسبة في البحث العلمي، بما يسهم في الارتقاء بجودة المخرجات البحثية في مجالي العلوم الإنسانية واللغات.
واستعرضت الورشة أسس التحليل الإحصائي وتطبيقاته، مؤكدة أهميته في دعم دقة النتائج وتعزيز جودة البحث، من خلال تحويل البيانات إلى نتائج قابلة للقياس والتحليل، بما يساعد على فهم الظواهر الإنسانية واللغوية وتفسيرها علميًا.
كما تناولت الورشة استخدام الأساليب الكمية والرياضية في جمع البيانات وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج، ودورها في اختبار الفرضيات، وتحقيق موضوعية أعلى في الدراسات، مما يعزز مصداقية النتائج وقابليتها للتعميم العلمي.
وأكدت كلية الآداب أن هذه الورشة تأتي ضمن جهودها المستمرة للرفع من كفاءة الباحثين وتزويدهم بالأدوات المنهجية الحديثة، بما يتوافق مع تطلعات جامعة الملك فيصل نحو تطوير منظومة البحث العلمي والارتقاء بها وفق المعايير الأكاديمية.
يُذكر أن مناهج البحث في العلوم الإنسانية واللغات تُعد إطارًا علميًا منظمًا يوجّه الباحثين في دراسة وتحليل الظواهر المعقّدة والمتنوعة، بهدف تطوير المعرفة وفهم السلوك الإنساني والمجتمعي واللغوي بشكل علمي دقيق.