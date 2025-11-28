"إخاء" تعزّز مكانتها المؤسسية بحصولها على شهادتي الآيزو في الجودة والمسؤولية المجتمعية

وتجدر الإشارة إلى أن "إخاء" حققت نجاحًا مهنيًا ملحوظًا في تطبيق الممارسات المبنية على المقاييس العالمية والتميّز المؤسسي، من خلال تحسين مستمر للأنظمة ورفع مستوى الخدمات المقدّمة للمستفيدين، والارتقاء بجودة إجراءات العمل ومتابعة تطوير الأداء، وهو ما مكّنها من استيفاء متطلبات شهادات الاعتماد الدولية.