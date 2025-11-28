"إخاء" تعزّز مكانتها المؤسسية بحصولها على شهادتي الآيزو في الجودة والمسؤولية المجتمعية

في إنجاز نوعي يعكس التزام مؤسسة إخاء لرعاية الأيتام بالتميّز المؤسسي وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، حصلت المؤسسة على اعتمادين دوليين في الجودة والمسؤولية المجتمعية، بعد استيفاء متطلبات ومعايير الهيئات العالمية المتخصصة.
ونالت المؤسسة شهادة الجودة ISO 9001:2015 عقب اجتيازها معايير إدارة الجودة وتطوير الكفاءة التشغيلية، بما يعزز قدرتها على تقديم خدمات عالية الجودة، ويُرسّخ مكانتها بين المؤسسات الرائدة في القطاع غير الربحي. ويأتي هذا الاعتماد ليدعم ثقة الشركاء والداعمين ويدفع المؤسسة نحو تحقيق أثر مستدام يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
كما حصلت المؤسسة على اعتماد المسؤولية المجتمعية ISO 26000:2021 بعد تقييم شامل أجرته شركة Excence Certification Services UK، مؤكدةً التزامها بترسيخ قيم العطاء وتطبيق مبادئ المسؤولية المجتمعية وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وثقة أصحاب المصلحة.
ويُعد هذا الإنجاز خطوة مهمة في مسيرة المؤسسة نحو الريادة وتحقيق جوائز التميّز في مجال التنمية الاجتماعية، ودعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والاستفادة من التجارب العالمية في رعاية الأيتام محليًا ودوليًا.
وتجدر الإشارة إلى أن "إخاء" حققت نجاحًا مهنيًا ملحوظًا في تطبيق الممارسات المبنية على المقاييس العالمية والتميّز المؤسسي، من خلال تحسين مستمر للأنظمة ورفع مستوى الخدمات المقدّمة للمستفيدين، والارتقاء بجودة إجراءات العمل ومتابعة تطوير الأداء، وهو ما مكّنها من استيفاء متطلبات شهادات الاعتماد الدولية.