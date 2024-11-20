مدير فرع "الصحة" بالطائف يدشن فعاليات "اليوم العالمي لداء السكري 2024"

دشَّن مدير فرع وزارة الصحة بمحافظة الطائف، الدكتور سمير الشهراني، فعاليات اليوم العالمي لداء السكري 2024، بحضور عدد من مسؤولي القطاع الصحي وممثلي القطاع الخاص.
وتهدف هذه الفعالية إلى تعزيز التوعية حول داء السكري وأهمية الوقاية منه، بالإضافة إلى تقديم استشارات طبية مجانية، وخدمات فحص مبكر، وأنشطة توعوية متنوعة تستهدف جميع فئات المجتمع.
ونظمت إدارة الصحة العامة بفرع الوزارة الفعالية التي شهدت مشاركة فعّالة من القطاع الخاص، حيث أسهم في تنظيم المبادرات التوعوية ودعم الأنشطة الصحية، تعزيزاً للشراكة المجتمعية.
كما تضمنت الفعالية أركاناً تثقيفية، وبرامج تفاعلية، لتشجيع أفراد المجتمع على تبني نمط حياة صحي والوقاية من مضاعفات المرض.
وأكد الدكتور سمير الشهراني أن الفعالية تعكس التزام الوزارة بنشر الوعي الصحي وتشجيع التعاون مع جميع القطاعات لدعم جهود الوقاية وتعزيز صحة المجتمع.