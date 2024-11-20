مدير فرع "الصحة" بالطائف يدشن فعاليات "اليوم العالمي لداء السكري 2024"

وتهدف هذه الفعالية إلى تعزيز التوعية حول داء السكري وأهمية الوقاية منه، بالإضافة إلى تقديم استشارات طبية مجانية، وخدمات فحص مبكر، وأنشطة توعوية متنوعة تستهدف جميع فئات المجتمع.