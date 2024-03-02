يستمر على مدى يومين.. انطلاق فعاليات مؤتمر حائل الأول لعلاجيات الصيدلة أمس

انطلق مؤتمر حائل الأول لعلاجيات الصيدلة، أمس، ويستمر على مدار يومين.
وتشارك في المؤتمر 25 جهة متخصصة في العلاجيات، ما بين حكومية وخاصة، وشركات صناعة الأدوية والتكنولوجيا الطبية، التي يعد بعضها من كبرى شركات توريد الأدوية.
وتحدّث خلال المؤتمر 27 متحدثًا معتمدًا قدّموا محاضرات وعروضًا تقديمية عن أحدث الأبحاث والدراسات في مجال العلاجيات.
وتناولت المحاضرات مجموعة متنوعة من المواضيع؛ بما في ذلك التقنيات الحديثة في العلاجيات الصيدلانية، بحضور أكثر من 300 ممارس صحي من مختلف المستشفيات والمراكز الصحية في المنطقة وخارجها.
ونتج عن المؤتمر تقديم 20 ملصقًا علميًّا بحثيًّا من قِبَل الباحثين والأكاديميين في مجال العلاجيات؛ حيث تناولت الملصقات البحثية مواضيع مختلفة تتعلق بالتشخيص والعلاج والوقاية.
واستعرضت الجهات المشاركة في المعرض المقام على هامش المؤتمر، المستجدات في مجال علاجيات الصيدلة؛ فيما استعرضت الشركات المتخصصة في مجال سلاسل الإمداد الدوائي، الأدوية التي أثبتت فعالياتها، وستدخل التوزيع قريبًا؛ مما عكَس حرص القيادة الرشيدة -ممثلة في وزارة الصحة- على توفير الأدوية الفعالة.
وقدّمت الشركات عروضًا تعريفية عن أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال العلاجيات الصحية.
واعتبر المشاركون في المعرض، أن مؤتمر حائل الأول لعلاجيات الصيدلة، يُعتبر فرصة للشركات الطبية عامة وشركات الأدوية بشكل خاص؛ لعرض منتجاتها الجديدة.
وخلال فعاليات المعرض، تم استعراض دور شركات طبية في توطين الصناعات والمستلزمات الطبية بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة.
وشهد المؤتمر وجلساته العلمية، التوجه الواضح لتطويع التقنيات في قطاع الأدوية، وإتاحة الفرصة للمشاركين والحضور لتبادل الخبرات والتجارب بين المختصين المشاركين سواءً أفرادًا أو شركات.
وحضر افتتاح المؤتمر رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الشمالي المهندس عبدالله الرخيص.