يستمر على مدى يومين.. انطلاق فعاليات مؤتمر حائل الأول لعلاجيات الصيدلة أمس

وتشارك في المؤتمر 25 جهة متخصصة في العلاجيات، ما بين حكومية وخاصة، وشركات صناعة الأدوية والتكنولوجيا الطبية، التي يعد بعضها من كبرى شركات توريد الأدوية.

وتحدّث خلال المؤتمر 27 متحدثًا معتمدًا قدّموا محاضرات وعروضًا تقديمية عن أحدث الأبحاث والدراسات في مجال العلاجيات.