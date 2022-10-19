بدء الترشح للفوز بـ"جائزة جستن للتميز"

كما أن فرع "البحث العلمي" يسعى لتنمية الفكر العلمي في مجال تحقيق التواصل العلمي لأعضاء "جستن"، إضافة إلى إجراء الدراسات والأبحاث المتخصصة التي تثري المكتبة التربوية والنفسية، تم تخصيصه في هذه الدورة لفئة "البحث المنشور"، ويقصد به البحث العلمي الذي تم نشره في المجلة السعودية للعلوم التربوية أو المجلة السعودية للعلوم النفسية، ويشترط لهذه الفئة التزكية من أعضاء هيئة التحرير بالمجلتين.