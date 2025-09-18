جمعية "أعمال" تفوز بمنحة "أهالينا للاستثمار الاجتماعي" في دورتها العاشرة

من جانبه، قدّم معالي رئيس مجلس إدارة جمعية أعمال للتنمية المجتمعية، الدكتور خالد بن سعد بن محمد المقرن، شكره وتقديره لجائزة الملك خالد على اهتمامها بتمكين أبناء الوطن، من خلال منحهم فرصًا عادلة لتطوير مهاراتهم والنهوض بقدراتهم، بما يسهم في بناء مستقبل مشرق لهم، وتعزيز التكافل والتماسك الاجتماعي، وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة للمستفيدين، ورفع جودة الخدمات التنموية المقدّمة لهم.