جمعية "أعمال" تفوز بمنحة "أهالينا للاستثمار الاجتماعي" في دورتها العاشرة

حققت جمعية أعمال للتنمية المجتمعية الفوز في برنامج "أهالينا للاستثمار الاجتماعي" في دورته العاشرة، ضمن مجموعة من الجهات التي أعلنت عنها جائزة الملك خالد بالشراكة مع البنك الأهلي السعودي، وذلك خلال حفل أقيم في مقر مؤسسة الملك خالد بالعاصمة الرياض.
من جانبه، قدّم معالي رئيس مجلس إدارة جمعية أعمال للتنمية المجتمعية، الدكتور خالد بن سعد بن محمد المقرن، شكره وتقديره لجائزة الملك خالد على اهتمامها بتمكين أبناء الوطن، من خلال منحهم فرصًا عادلة لتطوير مهاراتهم والنهوض بقدراتهم، بما يسهم في بناء مستقبل مشرق لهم، وتعزيز التكافل والتماسك الاجتماعي، وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة للمستفيدين، ورفع جودة الخدمات التنموية المقدّمة لهم.
وأشار إلى أن الجمعية تحرص على تمكين المستفيدين عبر حزمة من البرامج والحاضنات؛ لزيادة معدلات التوظيف، واستدامة مشاريع الأسر، ومساندتها بما ينعكس على تحسين جودة حياتها ورفع مستواها المعيشي والاقتصادي، وتحقيق التكامل مع مختلف الجهات للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ورفع نسبة الناتج المحلي وانتعاش الاقتصاد الوطني.
وجدير بالذكر أن تتويج الجمعية بمنحة برنامج "أهالينا للاستثمار الاجتماعي" جاء نظير جهودها في خدمة المجتمع وتأهيل المستفيدين لسوق العمل، عبر برامج تنموية ومشاريع نوعية تعزز قدراتهم، وتسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، ونقلهم من الرعوية إلى الإنتاج، بما يحقق لهم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، انسجامًا مع مستهدفات الرؤية الوطنية 2030.