"القثامي": يوم التأسيس مناسبة نفتخر فيها بالعمق التاريخي والجذور الراسخة للدولة

رفع الدكتور أحمد القثامي مستشار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- وذلك بمناسبة ذكرى تأسيس الدولة السعودية يوم التأسيس على يدي الإمام محمد بن سعود رحمه الله، معربًا عن فخره واعتزازه بالعمق التاريخي والجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة منذ تأسيسها.
وقال "القثامي": "نستذكر في هذا اليوم المجيد بكل فخر واعتزاز العمق التاريخي والجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، منذ تأسيسها على يدي الإمام محمد بن سعود، -رحمه الله- مؤسس الدولة السعودية الأولى قبل أكثر من ثلاثة قرون، وصولًا إلى عهدنا الزاهر والميمون، الذي شهدت فيه المملكة تطورًا ومكانة دولية، وقفزات تنموية في شتى المجالات، وحرص ولاة أمرنا -حفظهم الله- على كل ما يهم الوطن والمواطن ويوفر له سبل العيش الكريم، سائلًا المولى القدير أن يديم على بلادنا أمنها وعزها وازدهارها في ظل قيادتنا الحكيمة".
وأكد أن "هذا التاريخ الطويل والحافل بالصمود والكفاح في مسيرة هذه البلاد المباركة، واستقرارها وبنائها وتنميتها، يدفعنا للاعتزاز والفخر بتاريخ بلادنا وأصالتها عندما أشرق ضياء دولة العدل والنظام على الجزيرة العربية، وعَمَّ نورها ظُلُمات الصحاري وقفارها الموحشة، ونستجلي الكثير من الوقفات المُعبِّرة، والدروس العميقة، لملاحم الصبر والكفاح، والتضحيات العظيمة في الغالي والنفيس، التي بذلها أولئك الأمة والقادة في جميع مراحل تاريخ الدولة السعودية، لتثبيت الاستقرار، وإشاعة العدل والأمن في هذه البلاد".
وأضاف: "يزداد فخرنا بما تحقق لبلادنا من منجزات ومكانة دولية وتطور شامل في جميع المجالات وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030"، مختتمًا حديثه داعيًا الله عز وجل، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأن يُديم عليه العزَّ والخير، ويحفظ سَنَده وولي عهده، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأن يجعل بلادنا سعيدة بمناسباتها، مزدهرة في كل أعوامها، مطمئنةً بأمنها وأمانها.