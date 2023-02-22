"القثامي": يوم التأسيس مناسبة نفتخر فيها بالعمق التاريخي والجذور الراسخة للدولة

وقال "القثامي": "نستذكر في هذا اليوم المجيد بكل فخر واعتزاز العمق التاريخي والجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، منذ تأسيسها على يدي الإمام محمد بن سعود، -رحمه الله- مؤسس الدولة السعودية الأولى قبل أكثر من ثلاثة قرون، وصولًا إلى عهدنا الزاهر والميمون، الذي شهدت فيه المملكة تطورًا ومكانة دولية، وقفزات تنموية في شتى المجالات، وحرص ولاة أمرنا -حفظهم الله- على كل ما يهم الوطن والمواطن ويوفر له سبل العيش الكريم، سائلًا المولى القدير أن يديم على بلادنا أمنها وعزها وازدهارها في ظل قيادتنا الحكيمة".