"بشرى النسائية" توفر 22 "بوث" لعروض منتجات 28 أسرة منتجة في مبادرة "كشتة" الأفلاج

قامت جمعية "بشرى النسائية الخيرية" في محافظة الأفلاج، بتوفير 22 "بوث" لعرض 28 أسرة منتجاتهم، في مبادرة "كشتة" التي تنظمها بلدية الأفلاج بجانب المنتزه الربيعي غرب حديقة سحاب.
وتأتي مبادرة "بشرى" في توفير بوثات تَسوق للأسر المنتجة؛ بهدف تشجيع الفتيات في إظهار منتجاتهن من أكلات شعبية نوعية وأعمال فنية يدوية إبداعية لسوق العمل الحر.
ومن جهته أكد المشرف العام على جمعية "بشرى النسائية" إبراهيم الهزاع، أن الأعمال التي تنظمها الجمعية داخل وخارج الجمعية؛ تأتي لإجادة بيئة عمل لعرض فتيات المحافظة لأعمالهن بها، وتشجيعهن على سوق العمل وتطوير مهاراتهن التسوقية.