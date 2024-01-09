"بشرى النسائية" توفر 22 "بوث" لعروض منتجات 28 أسرة منتجة في مبادرة "كشتة" الأفلاج

ومن جهته أكد المشرف العام على جمعية "بشرى النسائية" إبراهيم الهزاع، أن الأعمال التي تنظمها الجمعية داخل وخارج الجمعية؛ تأتي لإجادة بيئة عمل لعرض فتيات المحافظة لأعمالهن بها، وتشجيعهن على سوق العمل وتطوير مهاراتهن التسوقية.