أمين حائل يتفقد مشروع تطوير المنطقة المركزية ويؤكد تسريع وتيرة الإنجاز

تفقد أمين منطقة حائل، المهندس سلطان بن حامد الزايدي، اليوم، مشروع تطوير المنطقة المركزية بمدينة حائل، للوقوف على سير الأعمال والمراحل المنجزة، وذلك ضمن جهود الأمانة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحسين جودة الحياة وتنمية البنية الحضرية.
وشملت الجولة متابعة تقدم الأعمال في المشروع، الذي يتضمن إنشاء ساحات عامة، وممرات مشاة، ومناطق ترفيهية وخدمية. ويعد المشروع من المشروعات التنموية الكبرى في وسط المدينة، لما له من أثر في تعزيز المشهد الحضري ورفع كفاءة البنية التحتية.
وأكدت الأمانة حرصها على تسريع الإنجاز وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، مشيرةً إلى أن المشروع يُعد ركيزة أساسية لتطوير قلب حائل، ورافدًا للحركة الاقتصادية والسياحية والثقافية، كما يسهم في تحسين تجربة السكان والزوار.
وأوضحت أن العمل يجري وفق خطة استراتيجية متكاملة تنسجم مع برامج التحول البلدي، وتسعى لتعزيز كفاءة الخدمات والمرافق العامة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية 2030.
يُذكر أن المشروع يُنفذ على مراحل متتابعة بالشراكة مع برنامج جودة الحياة، وتُتابع الأمانة التزام المقاولين بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ.