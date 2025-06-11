أمين حائل يتفقد مشروع تطوير المنطقة المركزية ويؤكد تسريع وتيرة الإنجاز

وشملت الجولة متابعة تقدم الأعمال في المشروع، الذي يتضمن إنشاء ساحات عامة، وممرات مشاة، ومناطق ترفيهية وخدمية. ويعد المشروع من المشروعات التنموية الكبرى في وسط المدينة، لما له من أثر في تعزيز المشهد الحضري ورفع كفاءة البنية التحتية.