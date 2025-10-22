"الوداد" تحصد جائزة الأميرة نورة للطفولة عن جودة الحياة والرفاه النفسي

وأوضح الدكتور النعمي أن هذا التتويج يأتي امتدادًا لجهود الجمعية في تعزيز جودة الحياة والرفاه النفسي للأطفال، عبر دمجهم في بيئات صحية تسهم في تطورهم وتمنحهم فرصًا للتعلم والنجاح، في إطار تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية 2030 لبناء طفل متوازن معرفيًّا ونفسيًّا واجتماعيًّا.