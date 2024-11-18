جازان.. قرار نقل مفاجئ للطلاب يربك أولياء الأمور ومناشدات بالعدول عنه

وبيّن أولياء الأمور لـ"سبق" أن القرار المفاجئ كما وصفوه جاء تزامنًا مع بداية الفصل الثاني ما شكل لهم ربكة على حد قولهم، مشيرين إلى أن مبنى البنين مجاور مباشرة للشارع العام بجانب أن البوابة تفتح عليه مباشرة ما قد يشكل خطرًا على الطالبات، موضحين علاوة على أن مبنى البنات يقع في قرية ومكان ضيق جدًا يفتقد للمواقف ولا يستوعب عدد المركبات خصوصًا أن المدرسة مكونة من ثلاث مراحل ما قد يتسبب في ازدحام داخل القرية والتضييق على السكان في منازلهم.