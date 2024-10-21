باستضافة "المشوح".. ديوانية "الحسين" التاريخية تصحب حاضريها إلى "رحلة في أصالة الماضي وتراث الأجداد"

وخلال المحاضرة، استعرض "المشوح" عددًا من مؤلفاته التي دوّن فيها محتوى تراثيًّا جميلًا، ووثّق مشاهد من الأحداث التراثية التي تعلمها من والده، بالإضافة إلى تلك التي شاهدها بنفسه وعاشها، متناولًا قصص حياته في القرية والمدينة؛ مما أعطى الحضور نظرة عميقة على تجربته الشخصية وشغفه بالتراث.