"فيصل بن خالد" يزور رجلَ أمن بـ"رفحاء" مصابًا بشلل رباعي

زار أميرُ منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، رجلَ الأمن المتقاعد حسن الشمري، في منزله بمحافظة رفحاء، بعد تعرُّضه لحادث مروري نتج عنه إصابته بشلل رباعي.