"فيصل بن خالد" يزور رجلَ أمن بـ"رفحاء" مصابًا بشلل رباعي

زار أميرُ منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، رجلَ الأمن المتقاعد حسن الشمري، في منزله بمحافظة رفحاء، بعد تعرُّضه لحادث مروري نتج عنه إصابته بشلل رباعي.
واطمأنّ أميرُ الحدود الشمالية على صحة "الشمري"، سائلًا اللهَ عز وجل أن يمنّ عليه بالصحة والعافية والشفاء العاجل، موجّهًا باستكمال علاجه في مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية.
كما وجّه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المنطقة، بالوقوف على احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم جميع الخدمات لهم، بما يضمن استفادتهم الكاملة من المميزات المجانية التي توفّرها الدولة لهذه الفئة الغالية.
وتبادل الأميرُ فيصل بن خالد، الأحاديثَ الودية مع أسرة المواطن "الشمري"، الذي أعرب عن اعتزازه بزيارة أمير منطقة الحدود الشمالية، ضمن حرصه على الالتقاء بأبناء المنطقة والاستماع لهم.