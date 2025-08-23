رفع جاهزية 17 مركزًا إسعافيًا في نجران بسبب الحالة المطرية

وأوضح مدير عام الفرع، محمد بن علي العسيري، أن الاستعدادات تشمل غرفة القيادة والتحكم و17 مركزًا إسعافيًا، إضافة إلى الفرق التطوعية، وذلك ضمن خطة الطوارئ المعتمدة لمواجهة التقلبات الجوية، بهدف تقديم الخدمات الطبية والإسعافية على مدار الساعة.