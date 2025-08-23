رفع جاهزية 17 مركزًا إسعافيًا في نجران بسبب الحالة المطرية

في خطوة احترازية، رفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران مستوى التأهب والجاهزية تزامنًا مع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة.
وأوضح مدير عام الفرع، محمد بن علي العسيري، أن الاستعدادات تشمل غرفة القيادة والتحكم و17 مركزًا إسعافيًا، إضافة إلى الفرق التطوعية، وذلك ضمن خطة الطوارئ المعتمدة لمواجهة التقلبات الجوية، بهدف تقديم الخدمات الطبية والإسعافية على مدار الساعة.
ودعا "العسيري" المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر خلال هذه الأجواء، وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية لأداء مهامها عند وقوع الحوادث – لا قدّر الله –، مؤكدًا أن الهيئة تستقبل البلاغات عبر الرقم (997) وتطبيق "أسعفني" على مدار 24 ساعة.