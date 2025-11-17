أهالي "سبت الجارة" يرفضون تغيير موعد السوق: يُهدد اندثاره بعد 200 عام

عبّر أهالي مركز سبت الجارة في بني عيسى عن استيائهم من قرار تغيير موعد سوق المواشي الشعبي، ونقله من صباح يوم السبت إلى عصر يوم الجمعة، مؤكدين أن هذا التعديل لا ينسجم مع رغبتهم، وقد يتسبب في ضعف الإقبال عليه واندثاره.
وأوضح عدد من الأهالي أن سوق بني عيسى الشعبي يُعد من أبرز وأقدم أسواق محافظة القنفذة، حيث يُقام منذ مئات السنين يوم السبت، شأنه شأن بقية الأسواق الشعبية في المحافظة التي حُدد لكل منها يوم أسبوعي خاص.
وأشاروا إلى أن توقيت السوق الجديد يتعارض مع موعد سوق آخر مجاور، ما قد يُضعف حضور الباعة والمشترين، مؤكدين أن السوق يشهد إقبالًا من الزوار من مختلف المناطق المجاورة، ويُعرف بتنوع معروضاته التراثية، ويعد وجهة سياحية لعشاق الرحلات والأسواق الشعبية، كما تُعد حلقة المواشي أحد أعمدته الأساسية.
وأكد الأهالي أن هذا التوقيت معتمد سابقًا بتوجيه من سمو أمير المنطقة قبل نحو 12 عامًا، بعد خلاف سابق مع سوق مجاور، حيث رُفع حينها طلب رسمي من الأهالي وشيخ القبيلة، وتم توجيه الأمير بتثبيت السوق يوم السبت، وهو ما استمر عليه السوق حتى صدور القرار الأخير.
وناشد الأهالي محافظ القنفذة بالتدخل وإعادة السوق إلى موعده السابق، حفاظًا على استقراره واستمرار إسهامه في تعزيز النشاط الاقتصادي والتراثي للمنطقة.