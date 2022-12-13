مجلس شباب الشرقية يحصد الاعتراف الدولي بتطبيق مواصفة النظام الإداري في الحوكمة المؤسسية

حصل مجلس شباب المنطقة الشرقية على الاعتراف الدولي بتطبيق مواصفة النظام الإداري "ISO Certificates" في مجال الحوكمة المؤسسية، "الأيزو 2021:ISO37000"، كإحدى أولى المؤسسات على مستوى المملكة، وذلك عقب إقرار المواصفة مؤخرًا من قبل المنظمة الدولية للمواصفات القياسية "ISO"؛ حيث حرص المجلس منذ إعادة هيكلته على اتباع وتطبيق أفضل الممارسات العالمية والريادية والسباقة في مجال الحوكمة المؤسسية، وذلك تجسيدًا لرؤية القيادة الرشيدة في ظل توجهات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.