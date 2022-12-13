مجلس شباب الشرقية يحصد الاعتراف الدولي بتطبيق مواصفة النظام الإداري في الحوكمة المؤسسية

حصل مجلس شباب المنطقة الشرقية على الاعتراف الدولي بتطبيق مواصفة النظام الإداري "ISO Certificates" في مجال الحوكمة المؤسسية، "الأيزو 2021:ISO37000"، كإحدى أولى المؤسسات على مستوى المملكة، وذلك عقب إقرار المواصفة مؤخرًا من قبل المنظمة الدولية للمواصفات القياسية "ISO"؛ حيث حرص المجلس منذ إعادة هيكلته على اتباع وتطبيق أفضل الممارسات العالمية والريادية والسباقة في مجال الحوكمة المؤسسية، وذلك تجسيدًا لرؤية القيادة الرشيدة في ظل توجهات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وتسلم الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس شباب المنطقة؛ شهادة الاعتراف الدولي بتطبيق المواصفة والمعتمدة من قبل "International Accreditation Forum – (IAF)"؛ حيث تم منح الشهادة من قبل شركة ".ISO CERT. INT"، بالتعاون مع مكتب ناصر الكنهل للاستشارات الإدارية، وذلك بحضور مستشار نائب أمير المنطقة الشرقية عبدالله بن راشد الخالدي، والرئيس التنفيذي للمجلس المهندس حسام بن محمد الغريب.
وأكّد نائب أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس شباب المنطقة، ضرورة تطبيق المعايير الدولية للأنظمة الإدارية، وذلك بهدف الارتقاء بعمل المجلس وفق أفضل الممارسات العالمية والمحلية.
من جهته قدّم الرئيس التنفيذي للمجلس المهندس حسام الغريب، شكره للأمير أحمد بن فهد بن سلمان، على دعمه لأعمال المجلس وتوجيهاته بالارتقاء المستمرّ بالأعمال بما يتواكب مع أحدث المعايير والممارسات في قطاع تنمية الشباب.
وأكّد أن تتويج المجلس بهذا الاعتراف جاء عقب العمل على استيفاء متطلبات المواصفة العالمية وتطبيق منظومة حوكمة متكاملة بنيت بشكل محكم لتلبية المتطلبات التي تدعم المجلس في تحقيق الرقابة الفعالة والأداء المتميز وتحسين الكفاءة التشغيلية، وأفاد الغريب بأن مجلس شباب المنطقة الشرقية يحرص على تطبيق كل ما هو جديد في مجال الحوكمة المؤسسية؛ حيث تبنّى المجلس منظومة مبتكرة وفريدة في هذا المجال.
وتمنح المنظمة الدولية للمواصفات القياسية "ISO" شهادة الاعتماد لمعيار الحوكمة المؤسسية للجهات التي تنجح في وضع إطار متكامل وفعال يضمن الشفافية والمساءلة، والامتثال للقوانين، ويعـزّز الثقـة مع الموارد البشـرية والمتعاملين والمعنييـن والمجتمـع ككل؛ حيث يتم المنح عقب قيام هيئة مستقلة بإجراء التدقيق وتقييم جميع العمليات اللازمة.