جامعة شقراء تنظم ملتقى الجودة الرابع لتعزيز التميز الأكاديمي

نظمت جامعة شقراء، ممثلة بعمادة التطوير والجودة ، ملتقى الجودة الرابع، والذي يهدف للارتقاء بجودة المخرجات الأكاديمية وتحقيق التميز المؤسسي، وذلك برعاية رئيس الجامعة الدكتور علي بن محمد السيف، في مسرح كلية الشريعة والحقوق بالمدينة الجامعية بشقراء.
وشهد الملتقى مشاركة قيادات أكاديمية وإدارية، وعدد من منسوبي الجامعة والمهتمين بمجالات الجودة والتطوير المؤسسي، وذلك في إطار جهود الجامعة لتحقيق التميز الأكاديمي والارتقاء بجودة مخرجات برامجها، من خلال تجويد العمليات الأكاديمية والإدارية، وتفعيل أنظمة الجودة الشاملة بشكل فعّال، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين نواتج التعلم.
ويأتي هذا الملتقى ضمن خطط الجامعة لترسيخ ثقافة الجودة والتحسين المستمر، ودعم ممارسات التميز في مختلف القطاعات الأكاديمية والإدارية، بما ينسجم مع متطلبات الاعتماد الأكاديمي وتطلعات التنمية الوطنية.
ويُعد ملتقى الجودة الرابع امتدادًا لسلسلة من الملتقيات والبرامج التطويرية التي تنفذها الجامعة؛ بهدف تعزيز الوعي بمفاهيم الجودة، وتبادل الخبرات، واستعراض أفضل الممارسات التي تسهم في تطوير البيئة الجامعية وتحقيق مخرجات تعليمية منافسة.