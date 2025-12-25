جامعة شقراء تنظم ملتقى الجودة الرابع لتعزيز التميز الأكاديمي

وشهد الملتقى مشاركة قيادات أكاديمية وإدارية، وعدد من منسوبي الجامعة والمهتمين بمجالات الجودة والتطوير المؤسسي، وذلك في إطار جهود الجامعة لتحقيق التميز الأكاديمي والارتقاء بجودة مخرجات برامجها، من خلال تجويد العمليات الأكاديمية والإدارية، وتفعيل أنظمة الجودة الشاملة بشكل فعّال، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين نواتج التعلم.