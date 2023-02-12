"سعود بن عبدالله" يزور دارة الملك عبدالعزيز ويطلع على المصادر المختصة بجدة

يُشار إلى أن الدارة وثَّقت تاريخ مدينة جدة، وأبرزت المعالم والمباني الأثرية والتراثية المهمة التي تحتضنها جنبات جدة. كما استحضرت الدارة ضمن توثيقها لتأسيس وتوحيد السعودية دخول الملك عبدالعزيز -رحمه الله- جدة في عام 1344هـ، الموافق 1925م.