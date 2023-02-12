"سعود بن عبدالله" يزور دارة الملك عبدالعزيز ويطلع على المصادر المختصة بجدة

زار اليوم الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، محافظ جدة، دارة الملك عبدالعزيز بالرياض، المختصة في خدمة تاريخ وجغرافية وآداب وتراث السعودية والجزيرة العربية والعالم العربي.
وكان في استقبال سموه الأمين العام المكلف للدارة الدكتور فهد بن عبدالله السماري، والرئيس التنفيذي للدارة تركي بن محمد الشويعر.
واطلع محافظ جدة على المصادر المختصة بتاريخ مدينة جدة من المؤلفات والمخطوطات والدراسات والوثائق والصور والخرائط والأفلام المرئية.
يُشار إلى أن الدارة وثَّقت تاريخ مدينة جدة، وأبرزت المعالم والمباني الأثرية والتراثية المهمة التي تحتضنها جنبات جدة. كما استحضرت الدارة ضمن توثيقها لتأسيس وتوحيد السعودية دخول الملك عبدالعزيز -رحمه الله- جدة في عام 1344هـ، الموافق 1925م.