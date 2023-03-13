مجمع إرادة بالرياض يحتفل باليوم العالمي للخدمة الاجتماعية

كما تضمنت الفعاليات عرضًا عن خدمات قسم الخدمة الاجتماعية والأدوار التي يقوم بها الأخصائيون الاجتماعيون والأخصائيات من خلال البرامج العلاجية التأهيلية والوقائية داخل المجمع، وتكريم المحاضرين والمشاركين في تنظيم الاحتفال، كما أقيم برنامج علمي شارك فيه نخبة من المختصين، وتَضَمن محاضرات وورش عمل؛ حيث تناولت المحاضرات، التعريف بالشهر العالمي للخدمة الاجتماعية لهذا العام، وتاريخ الخدمة الاجتماعية دوليًّا ومحليًّا في التمهيد لكسر الحواجز، والتحديات التي تواجه الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية، ودور الأخصائي الاجتماعي في تمكين ضحية العنف من الحصول على المساعدة، واستراتيجية الرشاقة في حل الأزمات، وتمكين الخدمة الاجتماعية في الشراكات ومع الموظفين وطالبي الخدمة، والنظرة الاستشرافية لمستقبل الخدمة الاجتماعية؛ فيما تناولت ورش العمل التدريب على الخدمة الاجتماعية التلطيفية، وتطبيق النظريات ونماذج الممارسة.