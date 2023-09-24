"الجهني": اليوم الوطني ذكرى غالية تؤكد استمرار التلاحم بين القيادة الحكيمة والشعب الوفي

رفع عبدالرحمن بن سعد الجهني، المدير التنفيذي لجمعية نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة، أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء الجمعية العمومية ومجلس إدارة الجمعية، صادق التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد -حفظهما الله-؛ بمناسبة اليوم الوطني الثالث والتسعين.
وأكد "الجهني" أن هذه الذكرى الغالية هي بحد ذاتها استمرار للتلاحم بين القيادة الحكيمة والشعب الوفيّ في صورة من أعظم صور الوفاء للقائد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- في هذا اليوم الذي سجله التاريخ انطلاقة لهذا الوطن الذي قام على الكتاب والسنة وتحكيم الشريعة، وعلى الإخاء والتلاحم بين أبناء هذا الكيان العظيم الذي يعيش منذ ذلك الحين -ولله الحمد- في نعمة من الأمن والاستقرار والرخاء ورغد العيش.
وعبَّر "الجهني" عن الفخر والاعتزاز بكل ما قدمه ملوك هذه الدولة من عزيمة وجهود للمحافظة على توحيد هذا الوطن الكبير بمناطقه ومحافظاته، وما تواصله هذه العهود من قفزات تنموية هائلة، وإنجازات متوالية على المستويات كافة؛ وهو ما يستوجب على كل مواطن ومواطنة التوقف عند هذه التنمية المشهودة، والتمعن في حجم هذه المنجزات التي لم تأتِ بين يوم وليلة، بل تواصلت عشرات السنين؛ لنعيش واحة من الأمن والأمان.
ونوه بعهود النماء والازدهار التي توالت على هذا الوطن المعطاء حتى ھذا العھد الزاھر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-،الذي يواصل فيه إرساء مبادئ الحق والعدل والسلام ووحدة الصف والأمن والأمان؛ للسير سوية لتحقيق رؤية 2030، التي من شأنها -بعون الله- أن تصل بنا إلى مصاف العالم الأول.