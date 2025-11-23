عيسى عشي نائبًا لرئيس اللجنة السياحية بغرفة ينبع

أعلنت غرفة ينبع اختيار المرشد والمدرب في القطاع السياحي، عيسى عشي، نائبًا لرئيس اللجنة السياحية في دورتها الحالية، وذلك في ظل ما تمثله اللجنة من أهمية محورية في تنمية القطاع السياحي بالمحافظة وتعزيز حضورها على خارطة السياحة الوطنية.
ويأتي اختيار عشي استنادًا إلى خبرته الواسعة في المجال السياحي، وسجله المتميز في تطوير التجارب النوعية، خصوصًا في السياحة البحرية وبرامج "كروز السعودية"، حيث كان له دور بارز في تقديم مبادرات أسهمت في إبراز المواقع السياحية في ينبع، من أبرزها تجربة "جزيرة البريدي" التي صُنّفت ضمن أفضل 100 تجربة سياحية في المملكة من أصل 5,000 تجربة.
ويمتلك عشي رصيدًا من التجارب والرحلات السياحية بمرافقته لسياح من أكثر من 50 جنسية، إلى جانب إسهاماته الفاعلة في مجالات التدريب والتنمية السياحية، وتحقيقه لعدة جوائز وشهادات تقدير على مستوى القطاع.
ويُتوقَّع أن يسهم هذا التكليف في تعزيز أعمال اللجنة ودفعها نحو مزيد من التطوير، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وترسيخ مكانة ينبع كوجهة سياحية واعدة على ساحل البحر الأحمر.