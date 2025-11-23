عيسى عشي نائبًا لرئيس اللجنة السياحية بغرفة ينبع

ويأتي اختيار عشي استنادًا إلى خبرته الواسعة في المجال السياحي، وسجله المتميز في تطوير التجارب النوعية، خصوصًا في السياحة البحرية وبرامج "كروز السعودية"، حيث كان له دور بارز في تقديم مبادرات أسهمت في إبراز المواقع السياحية في ينبع، من أبرزها تجربة "جزيرة البريدي" التي صُنّفت ضمن أفضل 100 تجربة سياحية في المملكة من أصل 5,000 تجربة.