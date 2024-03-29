"مجمع إمام الدعوة" تقدم 180 ألف وجبة لضيوف الرحمن وسكان مكة

خصصت مؤسسة مجمع إمام الدعوة الخيرية عددًا من البرامج الاجتماعية والعلمية في رمضان.
وشملت هذه البرامج، برنامج إفطار صائم في المسجد الحرام وساحات الحرم المكي وبعض مساجد مكة.
ويستهدف البرنامج تقديم 180 ألف وجبة جافة وساخنة لضيوف الرحمن وسكان مكة.
ومن البرامج مسابقة ودورة إمام الدعوة القرآنية الرمضانية التي تهدف إلى ربط الشباب بالقرآن الكريم وغرس الوسطية والاعتدال وتحقيق الأمن الفكري ومسابقة إمام الدعوة العلمية في خطب الشيخ عبدالرحمن السديس الرمضانية بعدة لغات.
وتنظم المؤسسة دورة إمام الدعوة العلمية الرمضانية في بيان أحكام الصيام وفضائل رمضان يقدمها كوكبة من العلماء والدعاة بمكة تحت إشراف وفسح وزارة الشؤون الإسلامية.
ومن البرامج التي تنظمها المؤسسة أكاديمية ومقرأة إمام الدعوة وتمنح دبلومًا في العلوم الشرعية والدراسات القرآنية بالتعاون مع جامعة أم القرى.