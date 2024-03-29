"مجمع إمام الدعوة" تقدم 180 ألف وجبة لضيوف الرحمن وسكان مكة

ومن البرامج مسابقة ودورة إمام الدعوة القرآنية الرمضانية التي تهدف إلى ربط الشباب بالقرآن الكريم وغرس الوسطية والاعتدال وتحقيق الأمن الفكري ومسابقة إمام الدعوة العلمية في خطب الشيخ عبدالرحمن السديس الرمضانية بعدة لغات.