"عبدالرحمن بن فيصل" يثمّن دور الغرفة التجارية بـ"حفر الباطن"

وأوضح "العقيّل" أن غرفة حفر الباطن أطلقت استراتيجيتها التي تتلخّص في تقديم خدمات ذات جودة مصممة خصيصًا للوفاء باحتياجات الأعضاء المنتسبين، والقيام بدور رائد مع أصحاب الأعمال في تعزيز ودفع أولويات تنمية قطاع الأعمال، وترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى قطاع الأعمال، والمشاركة في التنمية من خلال البرامج الاجتماعية، وتدريب وتأهيل الكوادر؛ لرفع كفاءتهم وزيادة مهاراتهم.