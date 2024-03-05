"عبدالرحمن بن فيصل" يثمّن دور الغرفة التجارية بـ"حفر الباطن"

شهد محافظُ حفر الباطن الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، صباح اليوم الثلاثاء، ملتقى أصحاب الأعمال الذي نظّمته غرفة حفر الباطن في نادي رجال الأعمال.
ورحّب رئيس مجلس إدارة غرفة حفر الباطن سلمان العقيّل، بالمحافظ، وشكر له حضوره وتشريفه ملتقى أصحاب الأعمال الذي تنظّمه الغرفة التجارية.
وأوضح "العقيّل" أن غرفة حفر الباطن أطلقت استراتيجيتها التي تتلخّص في تقديم خدمات ذات جودة مصممة خصيصًا للوفاء باحتياجات الأعضاء المنتسبين، والقيام بدور رائد مع أصحاب الأعمال في تعزيز ودفع أولويات تنمية قطاع الأعمال، وترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى قطاع الأعمال، والمشاركة في التنمية من خلال البرامج الاجتماعية، وتدريب وتأهيل الكوادر؛ لرفع كفاءتهم وزيادة مهاراتهم.
وخلال الملتقى دشّن محافظُ حفر الباطن مبادرةَ "تنوير" الموجهة للأفراد المهتمين بالعمل التجاري، والأسر المنتجة، وخريجي الجامعات والكليات والمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة؛ وذلك بهدف تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال دعم المشروعات الصغيرة وتمكينها لتحقيق النمو والازدهار في السوق المحلي، عبر تشجيع ريادة الأعمال عن طريق توفير الموارد والدعم اللازمين للأفراد الذين يسعون لبدء مشروعاتهم الخاصة وتحويل أفكارهم إلى واقع ملموس.
وثمّن محافظُ حفر الباطن الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، دورَ الغرفة التجارية بالمحافظة في النهوض بتنمية "حفر الباطن"، وتذليل العقبات أمام المستثمرين والرياديين من أبناء المحافظة من خلال دعم مشروعاتهم ومساعدتهم في تحقيق النجاح والنمو.
يذكر أن ملتقى أصحاب الأعمال نظّمته غرفة "حفر الباطن" في نادي رجال الأعمال، بحضور كبير من أصحاب ورواد الأعمال والمستثمرين.