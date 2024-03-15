بحضور الكافلات والداعمات.. سارة بنت خالد ترعى حفل السحور الخيري بـ"إنسان"

وأضافت: إذ لم تعد متطلبات الحياة تقتصر على الاحتياجات الأساس فحسب بل ازداد اتساع أفقها وأصبحت تتجه نحو بناء برامج ومبادرات تستهدف التنمية الإنسانية، سواء كانت في اكتشاف المواهب أو بناء القدرات عند أبنائنا وبناتنا من الأيتام حتى يصبح اليتيم مؤهلاً بكل الممكنات التي تكفل له حياة آمنة ومستقرة داخل أسرته ومجتمعه وليحقق ذاته، وذلك بعد أن قدمت له جميع الخدمات التدريبية والتأهيلية مع ما يحتاجه من الرعاية والاهتمام، لذلك كان أهم أهداف الجمعية منذ تأسيسها حتى اليوم هو وضع برامج نوعية تستهدف تمكين اليتيم وأسرته واستقلالها الأسري والسكني والصحي والتعليمي ليصبح نهج الجمعية مرتكزاً على الاعتناء بكل ما يرتبط باليتيم من خطط وبرامج تخصه بذاته أو تخص أسرته لمساعدته على تمكين نفسه وأسرته، ولا شك أن هذا الهدف السامي الذي تضمنته برامج التنمية المستدامة إنما هو مستمد من برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 2030.