بحضور الكافلات والداعمات.. سارة بنت خالد ترعى حفل السحور الخيري بـ"إنسان"

رفعت الأميرة سارة بنت خالد بن مساعد بن عبدالعزيز خالص الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لما تلقاه جمعية "إنسان" وغيرها من الجمعيات الخيرية بالمملكة من اهتمام ودعم ورعاية لتحقيق رسالتها الإنسانية الخالصة بتقديم خدماتها لكافة المحتاجين من بنات وأبناء مجتمعنا الكريم، كما رفعت الشكر لسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس الوزراء لدوره في تطوير وتعميق الجانب المؤسسي في العمل الخيري وتعزيز فاعليته فهو القدوة الملهمة وقائد الرؤية والتغيير .
جاء ذلك خلال رعايتها لحفل السحور الخيري بجمعية إنسان، وبحضور الكافلات والداعمات وسيدات المجتمع، وحرم أعضاء مجلس الإدارة في فندق جي دبليو ماريوت بالرياض .
وبدأ الحفل بالسلام الملكي وآيات من الذكر الحكيم، ثم تم تقديم أنشودة ترحيبية بالضيوف الكرام من أداء فتيات إنسان.
ورحبت الدكتورة شعيع بنت مهل العتيبي مساعد المدير العام لخدمات المستفيدين بالجمعية براعية والحضور الكريم وقالت: "تتوالى الأيام وتتسارع الخطى في كل عام لنسعد بمثل هذه اللحظات، ففي كل عام لنا لقاء مع هذا الحفل الذي ننتظر ونترقب ساعاته ليحظى أبناء انسان في لقاء ضيفة وراعية حفلنا الاميرة سارة بنت خالد بن مساعد بن عبدالعزيز وضيوفها الكرام . كما يحتضن لقاؤنا كافلاتنا الكريمات".
وأضافت د. شعيع: "دور القطاع غير الربحي أصبح واضحًا في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة في هذه البلاد الكريمة، من خلال تأهيل ورعاية الطاقات الشبابية المؤهلة والتي تساهم في تطوير المجتمع ومخرجاته الفكرية والإبداعية لبناء مجتمع يعتمد على المعرفة وصياغة إنسان مفكر ومتمكن علمياً وتقنياً".
وأردفت: "تتجلى الرعاية الكريمة التي يحظى بها القطاع الاجتماعي في هذا الوطن فيما تم تخصيصه من ميزانيات مالية يعكس حجم الاهتمام بهذا القطاع، وتمكينه من تحقيق مستهدفاته التنموية والاقتصادية، ورفع نسبة مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، والمساهمة في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة، بل تأتي الأولية في كافة تلك الخطط للأيتام وبرامجهم بهدف تمكينهم للوصول لجودة الحياة للعيش في ظل حياة كريمة لا يعتريها أي نقص أو شعور بعدم التكيف النفسي أو الاستقرار الاجتماعي".
وقالت د. شعيع: "في ظل الرعاية الكريمة من حكومتنا الرشيدة التي تبذل كل السبل من أجل الوطن وأبنائه قام هذا الصرح الإنساني العظيم جمعة "إنسان" منذ قرابة 25 عامًا وهو يسير مسرعاً في الخطى في مدارج التطور والنماء ليخدم من خلال فروع الجمعية التي بلغ عددها 22 فرعًا في الرياض ومحافظاته وتخدم ما يزيد عن 40 ألف يتيم ويتيمة".
وأضافت: منذ أن تعهد نشأة الجمعية ومؤسسها خادم الحرمين الشريفين ومن ثم أكمل الخطى برعايتها رئيس مجلس الإدارة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، كما تعهدها بمتابعته وإشرافه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية رئيس اللجنة التنفيذية. ودعم واهتمام أعضاء مجلس إدارتها الفاعلين والذين يحيطونها بجل اهتمامهم ورعايتهم ودعمهم لبرامج الجمعية للسير بها نحو الريادة والتميز في خدمتها للأيتام.
ونوهت بالدعم الذي تتلقاها جمعية إنسان من الأميرة سارة مما ينعكس على تجويد حياة المستفيدين وتوفير الحياة الكريمة لهم، والتحسين المستمر في برامجها والخدمات التي تقدمها للمستفيدين والمساهمة الفاعلة في تمكين الأيتام وتأهيلهم نحو حياة أفضل ومستقبل مشرق. سائلة الله تبارك وتعالى أن يجعل ما تبذله في ميزان حسناتها ويرزقها رفقة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة.
وشكرت داعمات وكافلات أبناء جمعية إنسان لما قدمنه من دعم وما أعطين وشجعن وآزرن، وقالت: الشكر موصول للأخوات الإعلاميات الحاضرات لهذه الليلة المباركة ، وللقائمات من منسوبات الجمعية على جهودهن لإنجاح هذا الحفل.
وشاهد الحضور أوبريت الوفاء للتعبير عن وفاء جمعية إنسان لسمو راعية الحفل لدعمها المستمر والمتواصل لجمعية إنسان ثم عرض مرئي بعنوان "سارة مسيرة وعطاء" يحاكي مسيرة دعم الأميرة سارة السنوي لجمعية إنسان وأثره الإيجابي على حياة المستفيدين، ثم تم تقديم عرض تراثي.
وتخلل الحفل عرض فلم تعريفي عن الحملة الإعلامية للجمعية لهذا العام والتي دشنها مؤخراً الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة الجمعية تحت شعار "لأني إنسان".
وألقت الأميرة سارة كلمة أكدت فيها على الدور البارز الذي يقوم به مجلس إدارة الجمعية برئاسة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض في تحقيق رؤية الجمعية ورسالتها وبما يقوم به من دعم واهتمام ومتابعة لأدائها وأنشطتها وتحقيق المزيد من النجاحات لها وتطوير خدماتها المقدمة لهذه الفئة العزيزة على قلوبنا.
وأضافت: العمل الخيري والإنساني في بلادنا المعطاءة مستمد من ديننا الحنيف ومتجذر في نفوسنا وثقافتنا وفي سلوكنا اليومي ما يجعلنا نشعر بالمسؤولية تجاه بعضنا البعض ونبادر بمد يد العون فهذا السلوك الذي تربينا عليه ونشأنا عليه منذ صغرنا، وهو ما نربي أبنائنا عليه اليوم لنكون قدوة لهم في الاهتمام والشعور بالآخرين وتلمس حاجاتهم والقدوة الأكثر تأثيراً التي نهلنا من حسها الإنساني النبيل وشغف حرصها على عمل الخير والتي غرست فينا روح التنافس نحو عمل الخير والإحسان ومهدت لنا الطريق فسرنا على خطاها المباركة تتمثل في شخصية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي كان له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في نشأة هذه الجمعية الخيرية قبل أكثر من ربع قرن ودعم كافة أوجه العمل الخيري في شتى مناطق المملكة.
ونوّهت بعمل الجمعية المؤسسي وإعادة النظر في استراتيجيتها وتحديثها بما يتفق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وبما يلبي متطلبات برنامج جودة الحياة.
وأضافت: إذ لم تعد متطلبات الحياة تقتصر على الاحتياجات الأساس فحسب بل ازداد اتساع أفقها وأصبحت تتجه نحو بناء برامج ومبادرات تستهدف التنمية الإنسانية، سواء كانت في اكتشاف المواهب أو بناء القدرات عند أبنائنا وبناتنا من الأيتام حتى يصبح اليتيم مؤهلاً بكل الممكنات التي تكفل له حياة آمنة ومستقرة داخل أسرته ومجتمعه وليحقق ذاته، وذلك بعد أن قدمت له جميع الخدمات التدريبية والتأهيلية مع ما يحتاجه من الرعاية والاهتمام، لذلك كان أهم أهداف الجمعية منذ تأسيسها حتى اليوم هو وضع برامج نوعية تستهدف تمكين اليتيم وأسرته واستقلالها الأسري والسكني والصحي والتعليمي ليصبح نهج الجمعية مرتكزاً على الاعتناء بكل ما يرتبط باليتيم من خطط وبرامج تخصه بذاته أو تخص أسرته لمساعدته على تمكين نفسه وأسرته، ولا شك أن هذا الهدف السامي الذي تضمنته برامج التنمية المستدامة إنما هو مستمد من برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 2030.
وشكرت الأميرة سارة إدارة جمعية إنسان، وفي مقدمتهم محمد بن سعد المحارب المدير العام ود. شعيع بنت مهل العتيبي، مساعد المدير العام لخدمات المستفيدين ومنسوبات إدارة خدمات المستفيدين على تنظيم هذا الحفل الرمضاني المبارك، سائلة المولى أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والسعي الدائم لعمل الخير والحث عليه .
وتبرعت الأميرة سارة خلال الحفل بتبرع سخي لصالح الجمعية استمراراً لدعمها السنوي المتواصل لبرامج الجمعية ولما فيه خدمة المستفيدين.
وفي ختام الحفل، تم تكريم الأميرة سارة لرعايتها الكريمة لحفل السحور الخيري ودعمها المتواصل لجمعية إنسان، كما تم تكريم الجهات والفرق التطوعية المشاركة في الحفل.
وتجول الحضور في المعرض المصاحب للحفل والاطلاع على أعمال أسر إنسان المنتجة، والتي اشتملت على مختلف المنتوجات من إنتاج وإعداد أسر الجمعية.