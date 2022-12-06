كلية الاتصالات بجدة تستقبل 420 مستجدًا للفصل التدريبي الثاني 1444هـ

وأضاف أن برنامج التهيئة يهدف إلى تهيئة المتدربين وتعريفهم بأنظمة الكلية ولوائحها، لافتًا إلى أن المتدربين الجدد سيزورون جميع الأقسام التدريبية بالكلية والمعامل والورش وإدارة شؤون المتدربين للاطلاع عليها والتعرف على ما تحتويه من خدمات تقدم لهم في الكلية.