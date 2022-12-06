كلية الاتصالات بجدة تستقبل 420 مستجدًا للفصل التدريبي الثاني 1444هـ

استقبلت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة، اليوم الثلاثاء، 420 متدربًا من المستجدين المقبولين للفصل التدريبي الثاني لعام 1444هـ في برنامجي الدبلوم والبكالوريوس، بمختلف الأقسام التخصصية بالكلية.
ونفذت وكالة الكلية لشؤون المتدربين ممثلة في وحدة الخدمات الإرشادية، برنامج استقبال المتدربين وتهيئتهم، بحضور عميد كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة المهندس فهد بن عبود العامودي، ووكيل الكلية للتدريب ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريب بالكلية.
وقال عميد الكلية المهندس فهد العامودي: إن الكلية تقدم جميع ما يحتاج إليه المتدربون من استشارات وتوجيهات لهم، مؤكدًا ضرورة الانتظام والالتزام بالزي الرسمي للكلية والاجتهاد في التحصيل العلمي لما يخدمهم مستقبلاً.
وأضاف أن برنامج التهيئة يهدف إلى تهيئة المتدربين وتعريفهم بأنظمة الكلية ولوائحها، لافتًا إلى أن المتدربين الجدد سيزورون جميع الأقسام التدريبية بالكلية والمعامل والورش وإدارة شؤون المتدربين للاطلاع عليها والتعرف على ما تحتويه من خدمات تقدم لهم في الكلية.