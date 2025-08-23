رئيس جامعة جازان يتفقد الكليات ويعلن جاهزية العام الجامعي الجديد

يواصل رئيس جامعة جازان، الأستاذ الدكتور محمد بن حسن أبوراسين، جولاته الميدانية على كليات الجامعة والمجمعات الأكاديمية؛ للوقوف على جاهزيتها قبل انطلاق العام الجامعي الجديد، وضمان بيئة تعليمية محفزة تسهم في انطلاقة أكاديمية متميزة.
وخلال جولاته، تفقد أبوراسين القاعات الدراسية والمعامل والمختبرات ومصادر المعرفة والمسارح، كما التقى بالهيئتين الإدارية والفنية، مؤكدًا أهمية الالتزام بمعايير الجودة التعليمية، والعمل على تجاوز التحديات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأوضحت الجامعة أنها أكملت استعداداتها الأكاديمية والإدارية والخدمية، حيث جرى تجهيز القاعات والمعامل بالأدوات والمعدات اللازمة، إلى جانب إطلاق برامج إرشادية للطلاب المستجدين، تشمل تعريفهم بالأنظمة الجامعية وتقديم الدعم الأكاديمي والنفسي، إضافة إلى ورش عمل وأنشطة لدمجهم في البيئة الجامعية.
كما شددت الجامعة على اهتمامها بتوفير بيئة صحية وآمنة، عبر تجهيز العيادات الطبية ووضع خطط للطوارئ، مرحبةً بجميع الطلاب والطالبات في عامهم الدراسي الجديد، ومتمنيةً لهم التوفيق والنجاح.