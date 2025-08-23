رئيس جامعة جازان يتفقد الكليات ويعلن جاهزية العام الجامعي الجديد

يواصل رئيس جامعة جازان، الأستاذ الدكتور محمد بن حسن أبوراسين، جولاته الميدانية على كليات الجامعة والمجمعات الأكاديمية؛ للوقوف على جاهزيتها قبل انطلاق العام الجامعي الجديد، وضمان بيئة تعليمية محفزة تسهم في انطلاقة أكاديمية متميزة.