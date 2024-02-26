"ملكية ينبع" تعقد ندوتها الثانية لمناقشة رفع كفاءة الطرق ومرتكزات تطويرها

فيما ألقى المهندس علي أبو لبدة نائب مدير عام المشاريع والمشرف العام على التدريب بشركة شبه الجزيرة للمقاولات محاضرة بعنوان (الجودة والرقابة في تنفيذ الأعمال الأسفلتية نحو تحقيق أداء أفضل) كما قدم الدكتور علي مليباري مدير برنامج استشاري مكتب إدارة المشاريع (PMO) بأمانة جدة ممثلاً لشركة دورش هولدينج، محاضرة بعنوان (الكفاءة التشغيلية والسلامة المرورية على الطرق - تحديات وحلول)، محاضرة المهندس العباس الحازمي مدير عام مركز الابتكار والجودة والبيئة بوزارة النقل والخدمات اللوجيستية بعنوان (الاستدامة والبيئة في الطرق)، واُختتمت جلسات اليوم الأول بمحاضرة للمهندس سلطان الخريصي رئيس قطاع العمليات بالهيئة الملكية بمحافظة العلا عن (منهجية صيانة الطرق في محافظة العلا).