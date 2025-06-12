بأكثر من 1560 ساعة تطوعية.. فرق جوالة جامعة شقراء تشارك في الحج وتحقق 3 جوائز

شاركت جوالة جامعة شقراء بفرقة من الجوالة في معسكرات الخدمة العامة التي تشرف عليها جمعية الكشافة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن، إذ تم اختيار الطلبة من مختلف كليات الجامعة، بما فيهم التخصصات الطبية التي ساهمت في خدمة قاصدي بيت الله الحرام.
وحرصت الجامعة على خدمة ضيوف الرحمن من خلال الفرق الكشفية، التي تقوم بالعديد من المهام والواجبات التطوعية الوطنية، مما يسهم في تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن بمعسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وأكدت الجامعة أن من مهام جوالة الجامعة القيام بعملية المسح الميداني لمواقع حملات الحج بالمشاعر المقدسة، وإرشاد الحجاج، وتقديم خدمات صحية، وبرامج وطنية، وعدد من المبادرات التطوعية، إضافة إلى التعاون مع بقية الجهات المشاركة.
وقامت فرق الجامعة الكشفية بأكثر من 1560 ساعة تطوعية، مما جعلها تحقق جوائز متنوعة، حيث حصلت على المركز الثاني في المسح والإرشاد للحجاج في مشعر عرفة، والمركز الثاني في المبادرات والبرامج، ووسام التميز في خدمة ضيوف الرحمن.