بأكثر من 1560 ساعة تطوعية.. فرق جوالة جامعة شقراء تشارك في الحج وتحقق 3 جوائز

وأكدت الجامعة أن من مهام جوالة الجامعة القيام بعملية المسح الميداني لمواقع حملات الحج بالمشاعر المقدسة، وإرشاد الحجاج، وتقديم خدمات صحية، وبرامج وطنية، وعدد من المبادرات التطوعية، إضافة إلى التعاون مع بقية الجهات المشاركة.