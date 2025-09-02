نائب أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة

استقبل الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة تبوك، في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة عبدالله بن محمد الغامدي، الذي قدّم عرضًا حول الخطط والفعاليات والمبادرات المجتمعية، إضافة إلى الجهود التي نفذها الفرع خلال الفترة الماضية بمدينة تبوك ومحافظات المنطقة.
ونوّه نائب أمير منطقة تبوك بما يحظى به قطاع الرياضة في المملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله-، إلى جانب المتابعة المستمرة من سمو وزير الرياضة.
من جهته، أعرب مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك ونائبه، على الدعم والمتابعة المستمرة لكافة الأنشطة الشبابية والرياضية في المنطقة.