نائب أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة

استقبل الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة تبوك، في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة عبدالله بن محمد الغامدي، الذي قدّم عرضًا حول الخطط والفعاليات والمبادرات المجتمعية، إضافة إلى الجهود التي نفذها الفرع خلال الفترة الماضية بمدينة تبوك ومحافظات المنطقة.